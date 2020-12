L'autorizzazione dell'Ema alla somministrazione del vaccino Pfizer sarà anticipata al 23 dicembre 2020.

Secondo quanto riportato dalla Bild l’Agenzia europea del Farmaco (Ema) autorizzerà il vaccino sviluppato dalla Pfizer il 23 dicembre. Sarebbe il terzo ente ad approvare l’antidoto dopo quello britannico e americano.

Il quotidiano tedesco ha citato fonti della Commissione Europea e del governo federale spiegando che l’agenzia regolatrice avrebbe manifestato l’intenzione di anticipare il via libera al vaccino originariamente previsto per il 29 dicembre. A confermare la notizia è stato il ministro federale della Sanità Jens Spahn: “Questa è una buona notizia per l’intera Unione Europea“. Poco prima lo stesso titolare della Salute italiano si era auspicato che “l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, potesse approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto”.

Sempre la Bild riporta che se così fosse la Germania sarebbe pronta a iniziare le vaccinazioni entro la fine del 2020 e potrebbe essere il primo stato europeo a farlo. Il giorno precedente la Spagna aveva infatti annunciato l’avvio della campagna vaccinale intorno al 4-5 gennaio e anche la Francia e l’Italia hanno parlato di inizio 2021. Il piano tedesco prevede che nei primi tre mesi dell’anno saranno vaccinati da 11 a 13 milioni di cittadini.

Alena Buyx, Membro del Consiglio Etico, si è così espressa: “Questo è l’inizio di una vera strategia di uscita dalla pandemia. Questo rassicura, dà speranza, è una vera conquista umana: questa strada è ora possibile per noi“.