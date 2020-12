Dopo la Gran Bretagna anche la Germania è pronta per dare il via alle vaccinazioni. Si inizierà il 27 dicembre.

Anche la Germania è pronta per dare il via alla campagna di vaccinazione. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il ministro della Salute federale ha annunciato che il vaccino messo a punto da Pfizer e BioNTech è stato approvato con l’inizio delle vaccinazioni fissato al 27 dicembre.

Coronavirus, vaccinazioni in Germania il 27 dicembre

Dopo l’avvio della campagna vaccinale anche la Germania potrà partire con la campagna di vaccinazione, così come annunciato dal Ministro della Salute tedesco Jens Spahn. “Per gli stati federali, questo si traduce il 27 dicembre. come data di inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus Sars-CoV-2. In particolare, la vaccinazione dovrebbe iniziare nelle case di cura “.

Speranza: “Vaccino Covid sfida importante”

Nel frattempo il Ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook ha annunciato che ha avanzato la proposta a 7 Paesi Europei che la campagna delle vaccinazioni parta lo stesso giorno nel mese di dicembre.

“Quella del vaccino covid è la sfida più importante dei prossimi mesi. L’Italia ha sempre lavorato perché il percorso di approvazione di Ema fosse al tempo stesso rigoroso, trasparente e veloce. È una buona notizia che tale processo possa completarsi già prima di Natale. Significherà che avremo finalmente a disposizione un vaccino efficace e sicuro. Ho proposto, insieme ai ministri di altri 7 Paesi Europei, tra cui Francia e Germania, che le vaccinazioni partano lo stesso giorno già nel mese di dicembre. Ci vuole ancora cautela e prudenza nei prossimi mesi, finché non avremo raggiunto una copertura vaccinale sufficiente, ma la strada è giusta e finalmente si vede la luce in fondo al tunnel”.