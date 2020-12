Covid, in Germania record di morti: 952 in un giorno

Il covid dilaga in Germania: 27.728 nuovi contagi e record di morti: in 24 ore sono stati 952.

In Germania è stato registrato un nuovo record di morti per il covid. Secondo quanto comunicato dal Robert Koch Institute, i decessi dovuti al coronavirus in sole 24 ore sono stati 952, un numero molto alto che, tra l’altro, arriva proprio nel giorno in cui il paese torna al lockdown totale deciso dalla cancelliera Angela Merkel.

Il precedente picco in negativo era stato in tal senso toccato nella giornata di venerdì scorso, quando le vittime erano state 598. Quanto ai contagi, i numeri tedeschi parlano di 27.728 nuovi positivi in 24 ore.

Covid, record di morti in Germania

Il covid dilaga dunque in Germania dove il lockdown light, cui i cittadini sono stati fin qui sottoposti, sembra non aver sortito gli effetti sperati, tanto da indurre il governo a fare dei passi indietro.

Il discorso commosso della cancelliera ha fatto si che i tedeschi abbiano compreso e accettato questa condizione senz’altro scomoda nel periodo natalizio, ma necessaria.

Si diceva dei nuovi contagi delle ultime 24 ore, 27.728 nuovi casi, molti di più rispetto a mercoledì della settimana scorsa, quando erano stati 20.815. Un trend in netta salita: venerdì scorso, 11 novembre, era stato toccato il picco di 29.875 nuovi casi in un giorno.

“La situazione è più grave di sia stata finora – ha detto Lothar Wieler, capo del Robert Koch Institute – il numero di casi è più alto che mai e continua a salire. C’è il pericolo che la situazione peggiori e che diventi sempre più difficile gestire la pandemia e le sue conseguenze”.