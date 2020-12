Deputato della Germania negazionista del covid è risultato positivo al ed è in ospedale.

Thomas Seitz, deputato dell’ultra destra tedesca Afd al Bundestag, il parlamento della Germania, da sempre con un atteggiamento negazionista nei confronti della pandemia, è risultato positivo al covid e per lui è stato necessario il ricovero in ospedale. Molti alla notizia hanno reagito ricordato come Seitz avesse trovato un modo per evadere l’obbligo di mascherina all’interno del Parlamento tedesco indossandone una bucherellata, e dunque inutile.

Germania, positivo al covid deputato negazionista

A sottolineare questo aspetto è stato anche Matthias Hauer, deputato tedesco della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, che in un tweet ha scritto: “Guarisci presto, Thomas Seitz. Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia“.

Seitz si è reso nei mesi scorsi protagonista di scene orientate alla sottovalutazione del problema sanitario. Nel corso di una seduta in parlamento, ad esempio, era stato ripreso perchè indossava la mascherina bucherellata dalla vicepresidente del Bundestag, Claudia Roth, la quale aveva offerto lui una ffp2, rifiutata da Seitz perchè contaminata.