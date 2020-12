Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avrebbe visto l’ultima volta Macron il giorno 11 dicembre. I suoi tamponi sono negativi.

Macron, tamponi di Conte negativi

Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e il capo del Governo Giuseppe Conte si sarebbero visti per l’ultima volta lo scorso 11 dicembre durante l’ultimo Consiglio Europeo. Questo è ciò che ha reso noto l’ufficio stampa del Presidente del Consiglio Conte. L’ufficio stampa del Premier proprio a questo proposito ha dichiarato: “Da allora, Conte ha già effettuato due tamponi che hanno dato esito negativo. Si aggiunge, inoltre, che il presidente Conte lunedì scorso – a differenza dei presidenti di altri Paesi che si sono messi in auto isolamento – non ha partecipato alle celebrazioni del 60esimo anniversario dell’Ocse che si sono svolte a Parigi”.

Brigitte Macron in isolamento

Nel frattempo la moglie del Presidente francese Brigitte Macron si trova in isolamento. Nei mesi precedenti infatti avrebbe incontrato un soggetto positivo al virus tuttavia senza risultare positiva. Per ciò che riguarda il capo dello Stato francese non sarebbe ancora chiaro come e dove potrebbe essere stato contagiato dal virus.