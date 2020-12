Il Presidente francese Emmanuel Macron è positivo al coronavirus: l'Eliseo assicura che continuerà a lavorare da remoto.

Dopo aver presentato i primi sintomi del coronavirus, Emmanuel Macron è risultato positivo al test per la ricerca dell’infezione. La notizia è giunta direttamente dall’Eliseo il quale ha comunicato che il Presidente francese osserverà ora l’isolamento di sette giorni previsto dai protocolli e continuerà a lavorare da remoto.

Macron positivo al coronavirus

Già dall’inizio della settimana Macron aveva effettuato diversi tamponi risultando sempre negativo, ma ora l’ennesimo test ha confermato la sua positività. Ancora non si sa dove potrebbe essere venuto a contatto con l’infezione né se abbia contagiato qualche suo convivente. Ciò che è certo è che il viaggio in Libano previsto per il 22 e 23 dicembre non potrà realizzarsi e verrà rinviato ad avvenuta guarigione.

La moglie, Brigitte Macron, nei mesi precedenti aveva avuto contatti con un soggetto positivo senza mai aver contratto il virus. Lo stesso Macron ad ottobre aveva incontrato il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch che, tre giorni dopo la riunione, era risultato positivo dopo essere tornato a Tahiti e aver manifestato febbre e dolori articolari.

Fonti governative hanno precisato che il Primo Ministro Jean Castex nei giorni precedenti aveva cenato insieme a lui e che per questo si considera un caso di contatto. Per il momento però non presenta alcun sintomo ma presumibilmente dovrà effettuare il test per verificare l’eventuale contagio.