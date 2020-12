Gli esperti della Fda hanno raccomandato l'autorizzazione di emergenza per l'utilizzo del vaccino Moderna: si attende il parere dell'agenzia.

Gli esperti della Food and Drug Administration (Fda) hanno valutato positivamente il vaccino sviluppato da Moderna dando il loro disco verde all’autorizzazione di emergenza. Come già successo con l’antidoto della Pfizer, a breve dovrebbe arrivare il via libera dell’agenzia, che sarebbe la prima al mondo ad approvarlo.

Esperti Fda approvano vaccino Moderna

Nella nota si legge che la riunione del comitato in merito al vaccino Moderna ha avuto esito positivo e pertanto gli esperti hanno informato l’azienda. Da parte loro il commissario della Fda Stephen M. Hahn, e il direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell’agenzia Peter Marks hanno spiegato che si lavorerà rapidamente verso la finalizzazione e il rilascio di un’autorizzazione per l’uso di emergenza.

Del parere favorevole hanno ricevuto notizia anche i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e l’operazione Warp Speed in modo che possano eseguire i loro piani per la distribuzione tempestiva del vaccino. La commissione indipendente composta da 20 esperti ha concluso che i benefici del vaccino superano i rischi per le persone dai 18 anni in su.

Ora spetta alla Fda procedere all’autorizzazione, cosa che è attesa per venerdì 18 dicembre 2020. Secondo i dati diffusi dalla casa farmaceutica il vaccino è efficace al 94% nell’ultima sperimentazione clinica a cui hanno partecipato 30 mila volontari senza subire gravi effetti collaterali. Gli Stati Uniti si apprestano dunque ad essere i primi ad approvare il secondo antidoto e a procedere con la somministrazione.