L'amore di un papà per il figlio non fa eccezioni, nemmeno quando si tratta di fare un tatuaggio molto particolare.

L’insicurezza gioca brutti scherzi, per fortuna esistono dei papà speciali che si fanno persino un tatuaggio con la voglia identica che il figlio ha sul petto. Questa è la storia di Derek Prue Sr. il quale ha deciso di fare un bellissimo gesto per suo figlio.

Una sorpresa che ha letteralmente lasciato senza parole il piccolo.

Padre si tatua la stessa voglia del figlio

La decisione dell’uomo è arrivata dopo aver visto suo figlio in gravi difficoltà durante l’attività in piscina. L’uomo ha compreso la questione e non si è perso d’animo per Prue Derek Jr.

LEGGI ANCHE: Medico ebreo salva uomo con tatuaggi nazisti

La decisione del papà

L’uomo ha preso questa scelta quando ha notato che il piccolo aveva molto timore nel mostrare la voglia che ha sul pettorale sinistro. Il tatuaggio dell’uomo è più scuro e grande rispetto alla voglia del figlio e ciò, ovviamente, è stato scelto come messaggio, ma anche per la corporatura del papà. Un bel modo per far capire al bambino che non c’è nulla di cui vergognarsi. Non si tratta comunque di un evento unico: anche un altro uomo ha scelto di tatuarsi la cicatrice del figlio operato al cuore.

Derek Sr. ha mostrato il tatuaggio al figlio, proprio in piscina. Una sessione molto lunga e anche un po’ dolorosa per l’uomo che, però, non si è lasciato intimorire per nulla, anzi. L’amore per il piccolo Derek vale questo e mille altri tatuaggi. “Sembrava molto confuso – ha dichiarato il bambino – a un tratto si è tolto la maglia e ha mostrato l’enorme tatuaggio uguale alla voglia che ho. Si trova nello stesso punto”.