Ryan è il nuovo amico di Ella che lo ha trovato vicino all'albero di Natale: una sorpresa del tutto inaspettata.

Un regalo come quello ricevuto da Ella è difficile da dimenticare. Sotto l’albero di Natale la bambina di Glenlusk, cittadina della Tasmania, ha trovato un serpente. In realtà il rettile è stato trovato in casa dopo le avvisaglie dei cani che avevano notato la sua strana presenza.

La scoperta del serpente

Si tratta di un serpente velenoso, ma l’adolescente non ci ha pensato due volte chiedendo alla famiglia di adottarlo. I cani hanno abbaiato in maniera molto vistosa, attirando l’attenzione dei padroni di casa, poi la scoperta. Felicity Richardson, padre della giovane, ha parlato agli organi di informazione locali per raccontare l’accaduto. “Pensavo fosse un topo o un altro animale tipo la lucertola. Dopo mi sono inginocchiato e ho scoperto che c’era tra i regali sotto l’albero un serpente. Non potevo credere ai miei occhi – ha raccontato l’uomo – Ella è rimasta letteralmente senza parole”.

Il “regalo”

La famiglia di Ella, vista la richiesta della giovane, non si è persa d’animo e ha contattato gli enti preposti per il servizio di assistenza animale. Una richiesta lecita, quella dei genitori di Ella, vista la non perfetta conoscenza e l’esperienza con i rettili. La ragazzina aveva espresso da tanto il desiderio di un serpente da accudire ed è stata accontentata. Il nome scelto per il rettile è Ryan per la gioia della ragazza che stenta quasi a crederci. Adesso non resterà che vigilare con estrema attenzione visto che si tratta di un animale velenoso e quindi non proprio docile e alla portata di chiunque.