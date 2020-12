Covid, Macron ha rassicurato il popolo francese tramite un video su Twitter: sta bene, ma prova ancora stanchezza e mal di testa.

Tramite un video, il presidente Emmanuel Macron ha voluto rassicurare il popolo francese riguardo alle sue condizioni di salute. Ricordiamo come il capo di stato sia risultato positivo al Covid. Macron ha dichiarato di stare meglio, ma di avvertire ancora alcuni sintomi quali mal di testa, stanchezza e tosse secca.

Il video è stato postato dal presidente francese su Twitter è dura tre minuti e 22 secondi. Nel filmato, Macron in primo piano dichiara: “Volevo rassicurarvi, sto bene, ho gli stessi sintomi di ieri. Mal di testa, tosse secca, stanchezza, come centinaia di migliaia di francesi”.

Covid, il video di Macron ai francesi

Emmanuel Macron ha postato su Twitter un video per rassicurare i francesi sul suo stato di salute. Il presidente è infatti risultato positivo al coronavirus. Nel filmato Macron appare pallido e abbattuto, chiarendo che “ogni giorno darà notizie sull’evoluzione della malattia”. Il leader francese è risultato positivo al Covid-19, precisamente, lo scorso 17 dicembre.

Continua a lavorare

Nel video Emmanuel Macron dichiara che, nonostante tutto, sta continuando a “gestire gli affari correnti” seppur in maniera più lenta. Macron ha poi avvertito i francesi di fare massima attenzione, in quanto “tutti possono prendersi il virus”. Il presidente, raccontando cosa gli è accaduto, ha chiarito che “dopo essere risultato positivo mi sono subito messo in isolamento come le regole sanitarie dicono di fare”.