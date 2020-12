Spunta una nuova malattia in India: scoperte tracce di nichel

Prende sempre più corpo l'idea che alla base di tutto questo ci siano i pesticidi, ma serviranno ulteriori accertamenti.

Una malattia misteriosa è scoppiata in India e ha coinvolto oltre 600 persone nella cittadina di Eluru. Finalmente, per fortuna, gli scienziati hanno scoperto cosa ci sia dietro questi ricoveri. La misteriosa malattia è stata al centro di un’ampia indagine medica che ha portato a dei risultati.

Centinaia di persone erano infatti finite in ospedale a causa degli stessi disturbi. Un fattore da non sottovalutare per il personale sanitario che ha cercato, sin da subito, di fare luce sull’accaduto.

La malattia in India

I ricercatori hanno trovato delle tracce di nichel presenti nel latte prelevato in questa zona. Il metallo, così come anche il piombo, sono stati trovati nel sangue dei pazienti dopo una capillare indagine sanitaria. Diversi sintomi, tutti uniti da una stessa causa: forti giramenti di testa, sensazioni di nausea, persino le convulsioni. L’analisi dei campioni di sangue ha permesso di risolvere l’arcano che, ovviamente, stava iniziando a preoccupare e non poco.

Da segnalare che a causa di questi disturbi negli scorsi giorni sono morte tre persone. Secondo i medici locali esisterebbe una stretta connessione con la malattia.

Le ipotesi

Inizialmente si pensava all’acqua contaminata, poi però le analisi hanno rilevato la presenza dei metalli e quindi tutto è cambiato. L’ipotesi più accreditata dagli organi sanitaria è quella dei pesticidi.

Il personale dell’AIIMS, intervistato da Al-Jazeera, ha parlato di un fatto allarmante: “Questo metallo – dichiara lo scienziato Avr Mohan – non dovrebbe essere nel latte. Bisognerà accertare i motivi per cui il nichel sia stato scoperto all’interno del latte”. La causa dei pesticidi, utilizzati per il processo di disinfestazione, sarà comunque al centro di nuovi controlli.