Berlino, I vaccini rimangono efficaci sulla nuova variante”

Il Ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha dichiarato che a Zdf che i vaccini esistenti sono efficaci contro la nuova variante.

Da qualche settimana ha iniziato ormai a circolare la nuova variante di virus proveniente dal Regno Unito. Ora a poche settimane dal lancio del vaccino a anti-covid uno dei problemi che si sarebbe posto e se il vaccino finora sviluppato sarebbe efficace anche verso questa nuova variante che avrebbe cominciato a diffondersi con grande capillarità ormai in tutta Europa.

Eppure su questo punto non si sarebbero riscontrate grandi criticità. Stando a quanto ha dichiarato il Ministro della Sanità Tedesco Jens Spahn all’emittente tedesca Zdf, il vaccino attualmente esistente sarebbe efficace anche verso questa nuova variante.

Berlino, vaccini efficaci su nuova variante

Lo ha dichiarato il Ministro della sanità tedesco all’emittente pubblica tedesca Zdf. Secondo gli esperti dell’Unione Europea i vaccini attualmente esistenti sarebbero efficaci nei confronti di questa nuova variante proveniente dal Regno Unito che da qualche settimana ha iniziato a diffondersi in buona parte d’Europa. “Secondo tutto quello che sappiamo finora, la nuova variante non ha alcun impatto sui vaccini”, a dichiarato a questo proposito il Ministro della Sanità Jens Spahn.

Nel frattempo il nuovo ceppo proveniente dal Regno Unito è giunto anche in Italia come ha fatto sapere il Ministero della Salute in una nota ufficiale: “Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna”.