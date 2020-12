Tragedia su un volo partito da Orlando e diretto a Los Angeles un passeggero con sintomi Covid è morto durante il viaggio.

I passeggeri che hanno viaggiato sul volo United-591 avrebbero poi vissuto ulteriori momenti di tensione in quanto non sarebbe stata data loro la possibilità di poter prenotare un altro volo.“United, perché non ci avete nemmeno controllato la temperatura prima di salire?”, riporta il tweet di un utente e diffuso anche dal quotidiano Daily Mail.

Some guy literally died on my plane coming back from Disneyworld, nurse who worked on him during the flight trying to revive him said it was covid related. Family got on the flight with him showing major covid symptoms..and we didn’t change planes even after he passed.. — Shay (@shaylabobmonsta) December 15, 2020

Dramma sul volo United-591. Un uomo con palesi sintomi covid è riuscito a salire a bordo del Boeing 737-900 partito da Orlando e diretto a Los Angeles. L’uomo è tuttavia morto durante il viaggio. Ciò ha portato rabbia e frustrazione da parte degli altri passeggeri che hanno provveduto a segnalare l’accaduto alla compagnia aerea. Moltissimi i tweet anche da parte degli utenti che non hanno mancato di esprimere quanto accaduto durante il volo.

“Tremava e sudava mentre saliva sull’aereo. Era chiaramente ammalato ed è morto a metà volo. Siamo atterrati per l’emergenza e ci hanno fatto ripartire con lo stesso volo senza disinfettare alcunché”, riporta il racconto di una passeggera.

Un altro utente invece ha dichiarato: Un ragazzo è letteralmente morto sul mio aereo di ritorno da Disneyworld, l’infermiera durante il volo ha cercato di rianimarlo, dichiarando che i sintomi erano legati al Covid… non abbiamo cambiato aereo anche dopo la sua morte”.