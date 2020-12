Il covid ha inevitabilmente influito sulla nostra socialità, andando spesso a complicare anche i festeggiamenti dei matrimoni. In quasi tutto il mondo sono consentite infatti solo piccole cerimonie e pochissimi presenti. C’è chi vive tutto questo lamentandosi e chi invece ha provato ad ingegnarsi per provare comunque ad invitare tutte le persone che voleva al proprio matrimonio, riuscendo addirittura a coinvolgere ben 10mila persone senza mettere in pericolo nessuno e soprattutto senza violare le norme anti contagio.

In Malesia, Tengku Muhammed Hafiz, figlio dell’ex ministro Tengku Adnan, ha infatti organizzato le prime nozze drive-through della storia: tutti gli invitati, ben 10mila, sono rimasti in macchina con i finestrini alzati, ma hanno potuto presenziare al matrimonio.

Al termine della funzione tutte le macchina hanno sfilato davanti alla coppia di sposi per far loro gli auguri e ricevere la cena preconfezionata prevista dall’organizzazione. Per svolgere l’intere operazione, visto l’alto numero di macchine e persone, ci sarebbero volute circa 3 ore.

The “drive-through” wedding of Tengku Adnan Mansor’s son at Putrajaya was attended by around 10,000 people today.

The couple, Tengku Muhammed Hafiz Adnan and Oceane Cyril Alagia waved at the guests who passed-by in their vehicles outside the Palace of Justice. pic.twitter.com/lLDmFXdKDu

— BFM News (@NewsBFM) December 20, 2020