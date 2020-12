Eruzione vulcano alle Hawaii, il Kilauea aveva distrutto oltre 700 abitazioni nel 2018, ora torna a far paura. Allerta massima dall'osservatorio.

Eruzione vulcano alle Hawaii, la Civil Defense Agency (COH) ha chiesto a tutti i residenti di restare in casa dopo che il Kilauea ha eruttato. Non è la prima volta, era successo anche nel lontano 2018, quando ben oltre 700 abitazioni erano state distrutte dalla lava, che ha continuato a fluire per 4 mesi, lasciando depositi spessi fino a 24 metri in alcune zone dell’isola.

Eruzione vulcano alle Hawaii

A seguito di violente scosse di terremoto, il vulcano Kilauea ha eruttato. Il fenomeno si è scatenato nella tarda notte di domenica 20 dicembre 2020 presso il cratere Halemaumau, l’osservatorio locale ha dichiarato allerta massima per tutti i residenti nell’area. Secondo il report, c’è stato un momento di forte illuminazione nel cratere vulcanico, seguito dall’eruzione di lava. “I venti si occuperanno di spingere la cenere verso il Sud Est dell’isola, sui distretti di Kau nella Wood Valley, Pahala, Naalehu e Ocean View. Per favore, rimanete in casa”, ha twittato la Civil Defense Agency. L’allerta massima riguarda soprattutto la presenza di cenere nell’aria, che potrebbe essere irritante per le vie respiratorie e gli occhi.

Effetti del terremoto

Questo il risultato di un terremoto da magnitudo 4.4 che ha avuto come epicentro Hilo nella tarda giornata di domenica 20 dicembre 2020, secondo il monitoraggio del sito web United States Geological Survey. Nel report, si evince la presenza di ulteriori sette scosse da 2,5 a 2,7 di magnitudo nelle precedenti cinque ore. “Ci stiamo occupando di seguire il fenomeno costantemente, soprattutto per quanto riguarda la presenza di cenere nell’aria”, ha dichiarato Bill Hanson della COH, “Sembra che per ora non ci siano danni”.