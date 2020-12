Un uomo di 39 anni è morto nel tentativo di piazzare un albero di Natale in mezzo a un lago: l'episodio è accaduto in Germania.

Avevano intenzione di piazzare un albero di Natale in mezzo a un lago: un bel gesto dedicato alla comunità. Nel tentativo è morto un uomo di 39 anni. La triste vicenda viene dalla Germania, più precisamente nel comune di Westensee nello Schleswig-Holstein, il più settentrionale dei 16 stati federati tedeschi.

L’idea era di due residenti del luogo. L’incidente si è consumato nel pomeriggio del 20 dicembre scorso mentre i due si trovavano sulla loro piccola imbarcazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due amici (di 39 e 47 anni) stavano trascinando un albero di Natale galleggiante, per porlo al centro del lago.

Germania, la tragedia dell’albero di Natale

Due amici residenti nel comune di Westensee, in Germania, volevano fare una sorpresa alla loro comunità piazzando un albero di Natale al centro di un lago. La nobile iniziativa è però finita in tragedia: uno dei due è morto. L’altro, invece, è riuscito a tornare a riva in qualche modo, salvandosi. Nonostante il lavoro da parte dei soccorsi, il corpo del 39enne non è stato trovato.

Gli aggiornamenti da parte dei vigili del fuoco

Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, al fine di ritrovare la vittima sono accorsi circa 90 soccorritori, tra i quali anche dei sub. Hanno provato a cercare lo sventurato utilizzando un elicottero con una termocamera, un drone e diverse imbarcazioni. Le ricerche si sono protratte fino a tarda sera, rivelandosi tuttavia infruttuose. Si sono infine interrotte nella notte, per poi essere riprese nella mattinata del 21 dicembre.