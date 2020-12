Il Regno Unito è isolato per via della variante covid, e la Francia blocca il trasporto di merci: rischio carenza alimentare.

L’Europa prova a difendersi come può dalla variante covid scoperta in Gran Bretagna che, stando ai primi studi, avrebbe una maggiore capacità di trasmissione da soggetto a soggetto. Quasi tutti i Paesi hanno bloccato i voli da e per il Regno Unito che resta dunque isolato durante il periodo di Natale.

Il rischio, sollevato da alcuni quotidiani inglesi, è che possano anche esserci delle problematiche all’importazione di cibo. Nello specifico la Francia ha previsto che oltre al traffico di persone tra i due paesi venga bloccato anche il trasporto di merci sia via mare che via terra, comportando per il paese della Regina diverse problematiche visto che la decisione è arrivata all’improvviso e senza le necessarie contromisure preventive.

Covid, il Regno Unito è isolato

La diffusione della notizia ha inevitabilmente generato caos e preoccupazione in Regno Unito, con molte persone che si sono affrettate ad andare al supermercato per mettersi in fila. Le scorte, però, stando a quanto riferito dalle grandi catene di distribuzione, ci sono e dunque non ci sarebbe da preoccuparsi, ma l’imminente arrivo del Natale complica non di poco la situazione.

Anche il governo prova a tranquillizzare i cittadini. Il Premier Boris Johnson ha convocato una riunione con la sua task force per l’emergenza covid e in queste ore sarebbe al lavoro per affrontare il blocco alla circolazione delle merci imposto dalla Francia. Per quanto riguarda il vaccino, invece, Pfizer Biotech ha assicurato che se il divieto di trasporto dovesse perdurare sarebbero già pronti degli aerei militari per portare il farmaco nel paese.