La variante del virus circolerebbe da novembre: è quanto segnalato dall'Ecdc dopo l'analisi di due test positivi in Danimarca e Australia.

La variante del virus rilevata in Gran Bretagna sarebbe in circolazione da novembre. A lanciare l’allarme è stato il Centro europeo per il controllo delle malattie specificando che due campioni rilevati in Danimarca e Australia risultano collegate al focolaio inglese.

Cosa che fa presumere “una diffusione internazionale verificata“.