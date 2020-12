Dal nulla Antoine è arrivato per passare un po' di tempo con la sua famiglia.

In un periodo come questo non proprio semplice una bella storia arriva dal Libano e riguarda uno studente. Il giovane Antoine ha fatto una bella sorpresa per le festività natalizie alla sua famiglia.



La sorpresa per Natale

Antoine Choucair è uno dei tanti ragazzi che si recano fuori dalla propria nazione per studiare. Il ragazzo era in Francia e proprio per le vacanze natalizie ha scelto di tornare a Beirut. Grazie alla complicità delle sorelle, con cui non si vedevano ormai da mesi, hanno organizzato tutto nei minimi dettagli. Poco prima del pranzo le ragazze di casa hanno chiesto ai genitori di scattarsi una foto come ricordo di quel giorno. All’improvviso è sbucato Antoine che, munito di mascherina, ha sorpreso la mamma e il papà facendoli veramente felici per il suo inaspettato arrivo.

Le sorelle hanno pianificato insieme ad Antoine la sorpresa che ovviamente è ben riuscita. Il giovane ha manutenuto il segreto per settimane pur di stare insieme durante le vacanze natalizie con la sua famiglia. Ovviamente in casa sono seguite lacrime di gioia e tanta commozione.

Il video

Ecco le immagini con l’arrivo del giovane.

Il Coronavirus in Libano

Attualmente la situazione in Libano non è gravissima, ma comunque non è da sottovalutare. Secondo gli ultimi dati, aggiornati a lunedì 21 dicembre, vi è un incremento di oltre mille casi giornalieri (159mila in tutto) e di 13 vittime (totale quasi 1.300).