Con le basse temperature le iguana si irrigidiscono e cadono dagli alberi, diventando un pericolo per auto e passanti.

La Florida sta passando un evento metereologico particolarmente strano, che ha causato una pioggia di iguane. Il Servizio Metereologico Nazionale ha diramato l’allarme per il rischio di caduta di questi animali. Si tratta di un pericolo possibile, anche se molte persone hanno pensato si trattasse di un errore.

Piovono iguane in Florida

In Florida le temperature hanno raggiunto lo zero. Il 20 dicembre 2020 è stato il giorno più freddo per Miami, che ha raggiunto una temperatura di 5 gradi. Il vento accentua questa situazione di freddo inaspettato. Le iguane si erano adattate al clima della Florida, che difficilmente trascorre degli inverni così freddi. Questi animali sono particolarmente sensibili alle temperature a causa del loro sangue freddo e, anche se questa ondata di gelo non sarà così lunga, ne hanno già subito gli effetti.

Quando le temperature sono così basse le iguane si irrigidiscono e cadono dagli alberi congelate, anche se non sono morte.

L’irrigidimento è un fenomeno comune per le iguane durante l’inverno, quando arriva il gelo. In Florida difficilmente si raggiungono temperature così basse, per cui la reazione è stata inevitabile e il fenomeno è diventato preoccupante. Ci sono delle iguane che raggiungono delle dimensioni particolarmente grandi, con un metro e mezzo di lunghezza e 10 kg di peso.

Queste possono diventare davvero molto pericolose per le auto e i passanti, dal momento che cadono dagli alberi. Potrebbero danneggiare auto, piscine, strade e case e potrebbero anche fare del male alle persone che camminano per strada. Proprio per questi motivi è stato lanciato l’allarme in cui si è parlato di pioggia di iguane.