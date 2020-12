Dopo le nuove varianti di Covid identificate in Gran Bretagna e Sudafrica, è stata isolata un’altra variante in Nigeria.

Dopo l’identificazione di due varianti Covid in Gran Bretagna e Sudafrica, è stata isolata una terza variante in Nigeria. Lo ha rivelato il capo dell’Unione Africana John Nkengasong che ha precisato tra le altre cose che dovremo aspettarci in futuro la nascita di altre nuove varianti di Covid.

“Dobbiamo aspettarci che continuino a emergere queste nuove varianti”.

Ad ogni modo stando a quanto dichiarato dal Ministro della Salute britannico nel corso di una conferenza stampa in virtù di questa nuova variazione del Coronavirus si sarebbe proceduto con “restrizioni destinate a chi sia stato nel Paese nelle ultime due settimane”. Nel frattempo per quanto riguarda la variante del Sudafrica, le autorità sanitarie locali hanno reso noto che non si dovrebbero verificare particolari effetti per ciò che riguarda la distribuzione del vaccino Covid.

Isolata variante Coronavirus in Nigeria

In Nigeria è stata isolata una nuova variante del Coronavirus. Nello specifico si tratterebbe della terza variante dopo quelle identificate in Sudafrica e in Gran Bretagna. Su questa variante il capo dell’Unione Africana John Nkengasong ha dato ulteriori informazioni dichiarando che pur essendo simile alla variante inglese e sudafricana ha precisato che si tratterebbe di un ceppo diverso.

Sulla diffusione di questo nuovo ceppo le autorità sanitarie hanno al momento reso noto che sarebbero due i casi finora rilevati.

Stando quanto riportato dall’Associated Press che ha citato le autorità sanitarie locali è stato evidenziato come non si abbiano prove sul fatto che “la variante P681H stia contribuendo ad aumentare la trasmissione del virus in Nigeria. Tuttavia, la relativa differenza di scala della sorveglianza genomica in Nigeria rispetto al Regno Unito può implicare una ridotta capacità di rilevare tali cambiamenti”.