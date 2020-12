“Non siete soli”. Sono le parole della Regina Elisabetta durante il tradizionale messaggio di Natale pronunciato dal castello di Windsor.

Come ogni anno la Regina Elisabetta ha pronunciato il tradizionale discorso di Natale. Anche la Regina Elisabetta ha dovuto fare a suo modo delle rinunce dovute all’emergenza sanitaria del Coronavirus. Questo Natale infatti il discorso è stato tenuto dal castello di Windsor a Londra dove si trova con il marito, principe Filippo anziché da Sandringham in Scozia dove era solita recarsi in questo periodo dell’anno.

Il discorso della Regina Elisabetta pur nella sua semplicità si è fatto portavoce di valori autentici come l’importanza di un abbraccio o anche solo di un sorriso. “Non siete soli”, ha dichiarato la Regina Elisabetta. In effetti mai come in questo periodo queste parole si sono caricate di significato.

Il messaggio di Natale della Regina Elisabetta

“Non siete soli”. Queste le parole piene di speranza della Regina Elisabetta pronunciate nel corso del suo discorso tenuto dal castello di Windsor dove si trova con il marito, il principe Filippo senza la presenza di altri membri della “Royal Family”.

Nel corso del discorso, la Regina non ha mancato di toccare molti punti importanti a cominciare dalla grande forza di volontà che ha avuto il Regno Unito nell’affrontare la pandemia: “nel Regno Unito e nel mondo, la gente abbia affrontato magnificamente alle sfide di quest’anno. Sono così orgogliosa e commossa da questo spirito tranquillo e indomabile”.

Ha poi parlato di come l’aspetto più importante in questi giorni di Natale sia cercare “un semplice abbraccio o una stretta di mano” sottolineando che la cosa più importante in questo periodo di pandemia sia di quello di lasciare che “la luce del Natale, lo spirito di altruismo, amore e soprattutto la speranza ci guidi nei tempi a venire”.