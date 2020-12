A chi risponde correttamente al quiz, la CIA ha consigliato di dare un'occhiata al sito nella sezione dove si selezionano i futuri nuovi agenti segreti

Nella società iperconnessa in cui viviamo capita anche che l’agenzia più segreta del pianeta pubblicizzi su twitter una sorta di pre-selezione di nuovi agenti segreti.

Il quiz della CIA

Se nei film americani gli agenti segreti venivano arruolati tra complotti, trappole, elicotteri mimetici che andavano a prelevare il poverino di turno in piena notte mentre dormiva beatamente nel suo letto, nella realtà iperconnessa che viviamo da alcuni anni sembra che il tutto avvenga decisamente con un minor dispendio di energie.

Almeno per la CIA che, con un simpatico quiz postato su twitter ha in qualche modo cercato di pre-selezionare i suoi futuri agenti segreti.

L’attività social della CIA

Sembra uno scherzo ma non lo è. A chi ha risposto correttamente al giochino infatti, il servizio di intelligence statunintense ha consigliato di dare un’occhiata nel sito ufficiale alla sezione che si occupa della ricerca dei nuovi agenti.

Del resto, già in alcuni post la CIA aveva enfatizzato il lato positivo di una carriera nell’agenzia federale americana.

Ricerca del personale a parte, spesso e volentieri sui social vengono pubblicati i suoi quiz ed indovinelli che, ovviamente, sono sempre finalizzati a mettere alla prova lo io spirito di osservazione dei dettagli dei suoi oltre tre milioni di follower.

Il quiz

Il quiz in questione rappresentava l’immagine di un paesaggio innevato con tanto di scuolabus, seggiovia e macchine parcheggiate attraverso il quale gli utenti dovevano indovinare l’ora in cui era stata scattata tra tre diverse opzioni di orario.

Come abbiamo già premesso, il quiz ha avuto un grande riscontro sui social e ai tanti che hanno dato la risposta esatta (53,1% dei follower) la CIA ha consigliato di prendere in considerazione la carriera da agente segreto.

Spoiler: la risposta esatta

Spoiler: si poteva arrivare alla soluzione del quiz osservando le luci dei lampioni, il colore del cielo, la neve ancora sulle macchine parcheggiate, lo scuolabus fermo e così via. Tutti questi dettagli incastonati uno con l’altro (perchè uno soltanto non forniva la risposta come ad esempio lo scuolabus che poteva essere parcheggiato nei giorni festivi) hanno indicato che l’orario giusto era quello delle sette di mattina.