Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all'alba a Berlino: le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Paura a Berlino, dove nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 dicembre 2020 ha avuto luogo una sparatoria nel quartiere Kreuzberg. L’aggressione, avvenuta non lontano dalla sede del Partito Sdp per cause ancora ignote, ha causato un bilancio di quattro feriti di cui tre gravi.

Sparatoria a Berlino

Gli agenti di Polizia, intervenuti subito sul posto dopo i fatti, stanno perlustrando la zona con l’ausilio di un elicottero per individuare tutte le persone coinvolte nel conflitto a fuoco. Questo si è verificato davanti ad un cancello su Stresemannstrasse vicino alla sede dei socialdemocratici. Qui sarebbero stati trovati i primi tre feriti, mentre i poliziotti hanno ripescato il quarto, colpito ad una gamba, dal canale di Landwehr dove si era gettato.

Stando a quanto noto finora non ci sono comunque indicazioni di un movente politico dietro la sparatoria.

Gli agenti stanno perlustrando la riva con torce elettriche intorno alla stazione della metropolitana Möckernbrücke che si trova direttamente sul canale. Non si conoscono per il momento ulteriori dettagli del fatto, di cui gli agenti stanno cercando l’autore e indagando sulle cause che lo hanno spinto a compiere il folle gesto.

Alla base potrebbe esserci una disputa tra singoli gruppi o famiglie, anche se i contorni di quanto successo non sono ancora chiari e le forze dell’ordine preferiscono non sbilanciarsi. Di recente, sempre a Kreuzberg, c’è stato un attacco da parte di una decina di uomini in un appartamento al piano terra seguito ad una sparatoria che ha colpito un uomo di 29 anni.