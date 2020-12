Lo fa sapere il Cremlino. Il capo dello Stato Russo Vladimir Putin ha deciso che si sottoporrà al vaccino.

Vladimir Putin ha deciso: si sottoporrà al vaccino anti-covid. La notizia è stata rivelata dal portavoce del Cremlino Dmitry Pesko e rilanciato da Interfax. L’annuncio di volersi vaccinare è stato già dato in precedenza in occasione della conferenza stampa che il Presidente della Russia ha tenuto lo scorso 17 dicembre Putin aveva fatto sapere che si sarebbe fatto vaccinare non appena sarebbe stato possibile.

Nel frattempo sabato 26 dicembre Mikhail Murashko, ministro della salute della Russia ha reso noto che il vaccino Sputnik V è sicuro anche per le persone con età superiore ai 60 anni. Proprio riguardo a Sputnik V, il Presidente della Russia Vladimir Putin avrebbe espresso un parere positivo riguardo al progetto di AstraZeneca di combinare Sputnik V con il suo vaccino.

Nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo lo scorso 17 dicembre il Leader Russo aveva annunciato che Sputnik V, il vaccino messo a punto in Russia, era “sicuro ed efficace”.

Lo scorso due dicembre la vicepremier Russa Tatiana Golikova aveva commentato il via libera di Putin di procedere alla vaccinazione di massa dichiarando: “È giusto essere prudenti.

Ma so che l’industria e il sistema sanitario sono pronti. Date inizio alle vaccinazioni di massa, al lavoro”.