Il costruttore del tunnel sarebbe stato poi scoperto dal marito dell'amante. Il loro scontro avrebbe fatto allertare anche le Forze dell'Ordine.

Si suol dire che per amore si arrivano a fare pazzie. Sicuramente è quello che è successo nel caso di un muratore di Tijuana. L’uomo ha costruito di propria mano un tunnel per facilitare gli incontri con la sua amante.

Messico, un tunnel per unire due amanti

Il singolare episodio è avvenuto nella regione della Baja California (Messico). I due protagonisti sono Alberto, di Villas del Prado, e Pamela. La notizia è stata riportata dai media locali.

L’uomo ha costruito una galleria per arrivare da casa sua fino all’abitazione dell’amante. Non è chiaro se tutto questo sia stato escogitato a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 o sia, invece, semplicemente un modo per evitare i sospetti relativi alla loro relazione clandestina.

L’ultimo incontro tra Alberto e Pamela, tuttavia, non è finito bene. Jorge, il marito della donna, ha scoperto i due. Tutto è successo quando, tornando da lavoro, li ha colti in flagrante. Alberto, per fuggire all’ira dell’uomo si è nascosto sotto il letto, dove si trovava anche l’entrata del tunnel. E’ poi scappato percorrendolo. Secondo ciò che è stato riportato, Jorge lo avrebbe allora inseguito al suo interno. I due sarebbero alla fine arrivati all’altra entrata della galleria, che si trova nella stanza di Alberto.

A peggiorare ulteriormente le cose è il fatto che, in quel momento, stava dormendo lì la moglie di Alberto. Quest’ultima si sarebbe, dunque, svegliata a causa dello scontro tra i due. A quanto si legge dagli organi d’informazione locali, la donna avrebbe a quel punto scoperto il tradimento. Ciò l’avrebbe spinta ad aiutare Jorge a picchiare suo marito.

Il trambusto creato dalla colluttazione avrebbe portato poi all’arrivo delle forze dell’ordine. Alberto sarebbe quindi andato via con loro per “la sua sicurezza”.