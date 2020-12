Ad un giorno di distanza dal v-day Oms lancia un monito dichiarando che sarà priorità rendere i vaccini accessibili per tutti.

A poco più di 24 ore di distanza dal lancio della Campagna vaccinale in tutta Europa, per l’Organizzazione Mondiale della Sanità è già tempo di fare un primo bilancio oltre che l’occasione di fare importanti riflessioni. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Ginevra il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus non ha mancato di ricordare che proprio l’anno scorso veniva emesso il primo bollettino medico della comparsa di una polmonite sconosciuta a Wuhan.

Nel corso dell’intervento ha poi sottolineato come in questa fase sia fondamentale poter imparare la lezione, un passo imprescindibile che potrebbe portare quanto prima fine a questa emergenza sanitaria.

Oms, no tregua se vaccini non disponibili

“Non avremo pace fino a quando i vaccini non saranno accessibili a tutti”. Sono queste le parole di monito di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo a Ginevra.

Durante questo intervento moltissime sono state le riflessioni del direttore generale di Oms ad iniziare da come le cose siano cambiate nel giro di un anno: “Questa settimana segna il primo anniversario da quando l’Oms ha avuto notizia di casi di polmoniti per cause sconosciute attraverso un bollettino emesso dalle autorità di Wuhan”. Tedros Adhanom Ghebreyesus non ha mancato inoltre di ricordare come l’Oms abbia fin da subito monitorato la patologia aggiungendo inoltre che “è il momento per tutti noi per riflettere sul bilancio della pandemia di coronavirus, sui progressi che abbiamo fatto, le lezioni che abbiamo appreso”.