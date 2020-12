Covid-19 in Australia, festa in spiaggia e senza mascherina

Nessuno dei presenti è stato multato, ma i provvedimenti per quanto visto potrebbero essere molto gravi.

Centinaia di ragazzi si sono ritrovati per festeggiare il Natale sulla spiaggia di Sydney, non rispettando le norme di diffusione del contagio da Covid-19 in Australia. Alcuni dei presenti, essendo la maggior parte cittadini britannici, rischia l’espulsione dal Paese.

I provvedimenti arrivano dopo le immagini girate vicino Bronte Beach.

Covid-19 in Australia, la festa senza mascherine

Il ministro per l’immigrazione australiano, Alex Hawke, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti dopo aver visionato i video e le immagini. “Se qualcuno è considerato un pericolo per la salute o la sicurezza pubblica può essere privato del visto ed espulso”. Le immagini del raduno hanno fatto il giro dei social, aprendo un forte dibattito sul non rispetto delle regole: l’assembramento con centinaia di giovanissimi potrebbe costare caro.

Le immagini

Bronte beach parties… not so much social distancing going on… pic.twitter.com/3StFoCaWB8 — Peter Hannam (@p_hannam) December 25, 2020

Durante le festività natalizie a Sydney è stato offerto un messaggio assolutamente controproducente. Centinaia di ragazzi si sono infatti assembrati senza mascherine, intenti a bere, ballare e cantare nel parco vicino Bronte Beach.

Alcuni testimoni hanno raccontato agli organi d’informazione che si trattava nella maggior parte dei casi di cittadini britannici. Sul posto è successivamente giunta un pattuglia e un elicottero delle forze dell’ordine. Nessuna multa all’orizzonte, ma sicuramente tanto su cui riflettere. Basti pensare che durante l’estate, per colpa di qualche festa, ci sono stati dei grandi focolai di Coronavirus, con tutte le conseguenze sanitarie del caso.