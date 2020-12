Donna positiva al covid partorisce, ma muore un mese dopo senza aver mai visto la figlia.

Una ragazza statunitense di 33 anni, Vanessa Cardenas Gonzalez, è morta a seguito di complicanze relative al covid al quale era risultata positiva ad inizio novembre, proprio quando era nelle ultime settimane della sua gravidanza. La giovane è riuscita a partorire la piccola Heaven lo scorso 9 novembre, ma, essendo ancora positiva, ha scelto con suo marito Alfonso di non vedere la neonata fin quando non sarebbe stata negativa per paura di contagiarla.

Covid, donna positiva partorisce e muore

La condizione clinica di Vanessa Cardenas Gonzalez si è però aggravata con il passare dei giorni, fino a condurla alla morte avvenuta senza che la stessa potesse aver mai visto e preso in braccio la sua bambina. A Fox Television Stations, il marito Alfonso ha raccontato gli ultimi giorni di vita della moglie e l’ha descritta come fortemente turbata: “Era a pezzi – dice il marito – non voleva vedere la bambina su FaceTime perchè l’avrebbe spezzata in quanto voleva solo tenerla in braccio”.

Malgrado le rassicurazioni da parte della sua famiglia, due giorni dopo il parto – l’11 novembre – Vanessa è stata costretta ad un nuovo ricovero in ospedale dove è morta il 14 dicembre.

La piccola Heaven, così come i suoi due fratelli più grandi Ruben di 11 anni e Joshua di 7 , dovrà ora crescere senza la mamma. A sostegno della famiglia è stato lanciata una raccolta fondi su Go Fund Me per supportare i Gonzalez in questo difficile momento e fin qui sono stati raccolti 42mila dollari.