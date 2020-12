Una scossa di terremoto di intensità pari a 6.3 gradi sulla scala Richter è stata registrata in Croazia: avvertita anche in Italia.

Torna a tremare la terra in Croazia, dove gli scienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4. Diverse le segnalazioni giunte anche dall’Italia, specie dal nord-est e dalle regioni adriatiche sia sulla costa che nell’entroterra, i cui cittaini hanno avvertito distintamene il sisma.

Terremoto in Croazia

Mentre le stime dell’INGV parlano di un’intensità pari a 6.4 gradi sulla scala Richter, l’EMSC ne ha registrata una di 6.3. Queste le coordinate precise in cui ha avuto luogo il sommovimento, registratosi alle 12:19 di martedì 29 dicembre 2020: latitudine 45.42 e 16.22. L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 10 km mentre l’epicentro non lontano da Zagabria.

Si tratta del secondo terremoto in poco tempo, dopo quello di magnitudo 5.3 nei giorni precedenti. Data la forte intensità e la vicinanza alle città, si sono verificati diversi crolli ed è in corso la conta dei danni.

Data la forte intensità, il terremoto è stato distintamente avvertito non solo dai cittadini della Croazia ma anche da coloro che risiedono negli stati vicini. Centinaia le segnalazioni di Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Il primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro ha così scritto sui suoi canali social: “Allerta terremoto in Croazia. Per ora nessun danno apparente in città. Rimaniamo vigili“.

Intanto dalle regioni del centro-ovest stanno iniziando a giungere alcuni segnalazioni. Sui social network sono molti gli utenti che tanto dalla Campania quando dal Lazio, in particolare dalla Capitale, hanno raccontato di aver avvertito la scossa. C’è chi parla di un terremoto a sé stante, anche se al momento non ci son dati ufficiali che lo confermino.

Slovenia chiude centrale nucleare

A scopo precauzionale la Slovenia ha chiuso una centrale nucleare a seguito del terremoto in Croazia, di cui si stanno contando i danni. Numerosi i danni e gli edifici crollati.