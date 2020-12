Tirolo, un giovane papà ha ucciso le figliolette di 2 anni e 9 mesi e in seguito ha tentato il suicidio: la tragedia è avvenuta a Laengenfeld.

Un giovane papà di 28 anni ha ucciso le sue due figlie: una bambina di due anni e un’altra di nove mesi. In seguito ha tentato di togliersi la vita. La drammatica vicenda è avvenuta nel pomeriggio dello scorso 28 dicembre a Laengenfeld nel Tirolo austriaco, per la precisione nella cittadina di Soelden all’interno di una villetta unifamiliare dove viveva la famiglia.

È stata la compagna dell’uomo e madre delle piccole vittime ad avvertire la polizia intorno alle 15:30. Al momento del duplice omicidio la donna non si trovava in casa, poiché impegnata sul posto di lavoro.

Tirolo, papà uccide le 2 figlie strangolandole

Un uomo, padre di due bambine, ha ucciso le figliolette strangolandole. La tragedia è avvenuta a Laengenfeld, nel Tirolo austriaco. A dare l’allarme la madre delle due piccole vittime.

Al momento del delitto la donna stava lavorando. Aveva cercato di mettersi in contatto col suo compagno più di una volta, ma non riuscendoci aveva iniziato a preoccuparsi seriamente. I suoi timori alla fine si sono rivelati fondati.

Nulla da fare per le piccole vittime

Quando le prime volanti sono giunte sul luogo del delitto, per le bambine non c’era più nulla da fare. Quando i soccorritori medici sono giunti sul posto dopo essere stati allertati dalle forze dell’ordine, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle piccole, che sarebbe avvenuto per strangolamento.

L’uomo invece era ancora vivo. In seguito al delitto avrebbe provato a togliersi la vita. Il 28enne è stato portato presso l’ospedale di Zams e non si troverebbe in pericolo di vita.