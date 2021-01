Un ragazzo di 25 anni è morto in Francia dopo essere stato decapitato dall'esplosione di un fuoco d'artificio acceso per festeggiare il capodanno.

Tragedia di Capodanno in Francia, dove un ragazzo di 25 anni è morto decapitato dall’esplosione di un fuoco d’artificio difettoso a Boofzheim, paese nella regione del Basso Reno. Nell’incidente, avvenuto a seguito del mancato rispetto delle norme anti botti varate anche nel territorio transalpino, è rimasto gravemente ferito al volto anche un altro ragazzo di 24 anni che si trova al momento in prognosi riservata.

Capodanno, decapitato un 25enne in Francia

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali, il 25enne si trovava a una festa organizzata per la notte di San Silvestro, quando all’avvicinarsi della mezzanotte è uscito in giardino assieme all’altro ragazzo per far partire i fuochi d’artificio. Dato che uno dei due petardi non era esploso però, i due si sono avvicinati per capire cosa fosse andato storto, ma proprio in quel momento l’oggetto è deflagrato prendendo in pieno i due giovani e uccidendo praticamente sul colpo il più anziano.

Il 24enne è invece rimasto ferito al volto ed è stato immediatamente trasportato in ospedale.

Nonostante i divieti di accendere fuochi d’artificio e il coprifuoco nazionale alle 20, sono stati numero si gli incidenti segnalati alle autorità la notte di Capodanno. Nei pressi di Strasbugo ad esempio, circa sessanta auto sono state date alle fiamme e diverse persone sono state successivamente arrestate, mentre sempre nella regione del Basso Reno alcuni cittadini sono rimasti feriti alle mani.

In ultimo, a Calais si è registrata una sparatoria che ha coinvolto gli agenti della polizia municipale, con la loro auto di servizio che è stata colpita da diversi proiettili.