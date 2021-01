Ha rapporti in bagno con un paziente Covid: infermiera sospesa

Un'infermiera rischia grosso per avere avuto rapporti sessuali con un paziente positivo al Covid-19 durante l'orario di lavoro.

Un’infermiera in Indonesia è finita nei guai per avere avuto rapporti sessuali con uno dei pazienti positivi al Covid-19 che si trovano ricoverati nell’ospedale in cui lavora. La vicenza, proprio a causa dell’uomo, è stata resa nota sui social network, scatenando numerose polemiche.

L’operatrice sanitaria, infatti, si è spogliata dei dpi ed è entrata a diretto contatto con il contagiato, rischiando di mettere a rischio la salute di tutti gli altri pazienti.

L’irresponsabilità dell’infermiera

I fatti sono accaduti presso l’ospedale da campo Wisma Atlet Kemayoran a Giacarta, in Indonesia. La coppia ha avuto un rapporto sessuale nei bagni della struttura. Successivamente si è scambiata dei messaggi espliciti su Whatsapp, che sono finiti sui social.

L’uomo, infatti, ha pubblicato gli screenshot insieme ad una foto dei dpi dell’operatrice sanitaria gettati per terra durante l’atto. Si è così vantato dell’avventura.

Il post è stato virale e le autorità indonesiane, nonostante l’eliminazione delle foto e dell’account dell’uomo, hanno intercettato i due colpevoli. Entrambi, interrogati, hanno confermato la vicenda. L’infermiera è stata sospesa e si trova attualmente in isolamento domiciliare. Il paziente è ancora positivo al Covid-19, mentre la donna è risultata negativa al primo tampone.