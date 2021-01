Sarah muore improvvisamente a 18 anni. La famiglia: “Il Covid l’ha divorata”

Sarah è morta nel giro di una settimana dopo avere contratto il Covid.

Sarah Simental aveva 18 anni ed era sana, senza alcuna patologia pregressa. Il Covid-19, eppure, l’ha divorata in pochissimo tempo. La famiglia non si spiega come nonostante la giovane età il virus abbia potuto avere effetti così gravi su di lei, tanto da portarla ad una drammatica morte.

La morte di Sarah Simental

Sarah non pensava di potersi aggravare così tanto e temeva di trascorrere il Natale in ospedale. All’apparizione dei primi sintomi sembrava trattarsi di un banale raffreddore, con un po’ di mal di testa. All’aggravarsi di essi, tuttavia, la famiglia l’ha portata a fare un tampone, che è risultato positivo. Intanto la diciottenne continuava ad avere brividi, vomito e dolori muscolari.

Nel momento in cui la giovane è stata trasportata in ospedale i medici si sono immediatamente accorti della gravità della situazione, tanto da farla trasferire in aereo nel Centro medico di Chicago, dove sarebbe morta nel giorno di Santo Stefano dopo cinque giorni di agonia.

In una settimana aveva i reni deteriorati ed ha avuto una emorragia cerebrale, infine un arresto cardiaco.

“Non riesco a credere a quanto velocemente sia peggiorata la situazione”, ha detto il padre Don ai microfoni di ABC7. Drammatico anche il racconto della madre Deborah: “Il Covid l’ha letteralmente divorata. E nessun genitore dovrebbe mai vedere il proprio figlio passare una cosa del genere. Mi ha chiamato piangendo per dirmi che si sarebbe persa il Natale.

Io ho dovuto rassicurarla che è solo un giorno sul calendario, e che quando sarebbe tornata a casa avremmo festeggiato con lei. Purtroppo non è successo”.