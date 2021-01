Capodanno in Bosnia, 8 ragazzi muoiono asfissiati

Tre giorni di lutto sono stati proclamati per la tragedia che hanno scosso due cittadine.

La notte di Capodanno in Bosnia si è trasformata per alcuni giovani in una trappola mortale. Quattro ragazze e quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 20 anni d’età, avevano deciso di brindare in una casa di Posušje, cittadina vicino al confine con la Croazia.

Dalle prime informazioni la causa della morte potrebbe essere l’esalazione di gas emanata da un generatore di energia elettrica.

Capodanno in Bosnia, cosa è accaduto

I genitori dei ragazzi hanno provato più volte a rintracciarli, ma nessun cellulare dava segni di vita. L’arrivo sul posto, invece, ha lasciato tutti senza parole. Le salme dei giovani saranno sottoposte all’autopsia per chiarire il motivo del decesso: attualmente è stata comunque aperta un’indagine.

Sei ragazzi erano di Rakitno, distante poco più di 20 chilometri, due invece erano di Posušje.

Il messaggio di cordoglio

Ante Begic, in qualità di primo cittadino di Posušje, ha annunciato tre giorni di lutto il “2, 3 e 4 gennaio 2021 nella zona del comune di Posušje, per la tragica morte di otto giovani.

Si tratta di una tragedia senza precedenti che ha colpito la nostra regione, non ho parole”.

