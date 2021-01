Capodanno tra la folla per Jair Bolsonaro, in barba a ogni misura di distanziamento sociale

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ripreso mentre si concedeva qualche tuffo in un mare affollato di bagnati. Questo il modo scelto per passare il capodanno, in spiaggia, circondato dai suoi ammiratori e sostenitori, in barba a ogni misura di distanziamento sociale per evitare i contagi di Covid-19.

Covid, il Presidente Bolsonaro si tuffa tra i bagnanti

Jair Bolsonaro ha passato le feste facendosi una bella nuotata a Praia Grande, una delle spiagge che si trova a sud della metropoli di San Paolo. In un video, ha raccontato di essere stato “in spiaggia con il popolo“. Nello stesso video si vede Bolsonaro nuotare in uno specchio d’acqua particolarmente affollato. Le immagini, come prevedibile, sono diventate immediatamente virali sui più popolari social.

Qui qualcuno lo ha quindi attaccato, ma sono molti di più coloro che hanno scelto di applaudire al gesto del loro Presidente. C’è stato anche chi ha promesso di rivotarlo nelle prossime elezioni presidenziali del 2022.

Anche i bagnati che Bolsonaro ha incontrato sulla spiaggia lo hanno festeggiato e applaudito, malgrado qualcuno ha fatto notare che tutti si sono avvicinati senza portare sul viso le mascherine e senza rispettare il metro di sicurezza previsto.

Praia Grande è uno dei Comuni dello Stato di San Paolo che ha deciso di non chiudere l’accesso al mare come misura di contenimento dei contagi di Covid-19. Il presidente ha passato la notte di San Silvestro al Forte dos Andradas, una fortezza militare brasiliana inaugurata nel 1942.