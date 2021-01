Le linee guida per la vaccinazione in Gran Bretagna prevedono anche la somministrazione di due dosi di vaccini diversi.

Dopo aver dato il via libera ai vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca, la Gran Bretagna ha aperto alla possibilità di somministrare alla stessa persona antidoti diversi. Dato che tutti prevedono un secondo richiamo, si legge nella guida alle vaccinazioni, se una seconda dose del vaccino ricevuto inizialmente da un paziente non è disponibile o se il produttore della prima dose non è noto, il siero può essere sostituito.

Gran Bretagna: sì a mix tra vaccini

Una linea differente da quella indicata negli Stati Uniti dai Centers for Disease Control secondo cui i vaccini non sono intercambiabili e non ci sono studi che valutino la sicurezza e l’efficacia di un mix di prodotti. Sulle linee guida americane si legge infatti che “la vaccinazione dovrebbe essere completata con lo stesso prodotto“.

Nel documento britannico si legge invece che, nonostante si debba compiere ogni sforzo per completare il processo con lo stesso prodotto, in caso di non disponibilità sarebbe ragionevole offrire una dose del vaccino disponibile per la seconda somministrazione anche se prodotto da un’altra casa.

Un’opzione preferita se il soggetto va considerato ad alto rischio immediato o se si ritiene che non possa presentarsi di nuovo all’appuntamento.

Un portavoce di Pfizer, Steven Danehy, ha dichiarato che, mentre le decisioni su regimi alternativi di dosaggio spettano alle autorità sanitarie, l’azienda ritiene fondamentale che queste sorveglino con il massimo impegno qualsiasi programma alternativo implementato. E assicurino che ad ogni soggetto che riceve il vaccino sia offerta la massima protezione possibile.