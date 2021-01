L’incendio è stato causato dallo scontro tra l’aereo ed un uccello: un fenomeno non raro

Paura tra i passeggeri del volo AM549 a bordo di un Boeing 787-8, che avrebbe dovuto coprire la rotta da Cancun a Città del Messico. Uno dei motori del mezzo di trasporto dell’AeroMexico ha impattato contro un uccello nella fase del decollo ed è andato in fiamme.

Il pilota è stato costretto a interrompere la partenza.

I disagi a bordo del volo

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 gennaio. L’aereo della compagnia messicana aveva appena dato inizio alla fase di decollo quando il mezzo ha impattato con un volatile, che ha causato un incendio in uno dei motori. I momenti di panico sono stati ripresi da uno dei passeggeri, che ha diffuso il video sui social network.

Per fortuna, tuttavia, non si è registrato alcun danno a persone. Il pilota ha immediatamente interrotto il decollo e coloro che erano a bordo sono stati trasferiti su un altro volo per raggiungere le rispettive destinazioni.

“In conformità con i protocolli di sicurezza di Aeroméxico, il capitano del volo AM549 […] ha interrotto il decollo all’aeroporto internazionale di Cancun per assistere a un guasto al motore causato da un volatile“, ha annunciato la compagnia aerea su Twitter.

Inoltre, si è scusata per il disagio causato ai passeggeri.