Superati i 1.000 morti per Covid in Germania nelle ultime 24 ore. Secondo i dati resi noti dal Robert Koch Institut i nuovi contagi sarebbero 26.391, mentre i decessi (precisamente) 1.070. La cancelliera Angela Merkel ha detto, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Ovviamente abbiamo ancora davanti a noi – credo che questo si possa intuire – i mesi peggiori della pandemia”.

Merkel ha aggiunto, inoltre, che in questo periodo drammatico la disponibilità del vaccino anti Covid-19 risulta essere “un pezzo di speranza”. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il Covid in Germania ha mietuto oltre 37.000 vittime.

In Germania nuova impennata di decessi: oltre 1.000 morti in sole 24 ore. Stando ai dati del Robert Koch Institut, i contagi nel paese hanno raggiunto il numero di 1.835.038, mentre i decessi sono 37.607.

Sempre dall’istituto fanno sapere come gli individui guariti dopo il contagio da coronavirus siano 1.474.000. Il record di morti in Germania si è registrato tuttavia lo scorso 30 dicembre: 1.129 decessi in 24 ore.

Germania, prolungamento del lockdown duro

Data la situazione, in Germania è stato prolungato il lockdown duro fino alle fine di gennaio. Angela Merkel ha dichiarato: “Le misure che abbiamo adottato oggi sono drastiche” e poi ancora: “Non sono soltanto la continuazione di quelle prese prima di Natale.

Bisogna infatti precisare come le misure, a causa della gravità attuale, sono più severe. Le misure, che erano state introdotte lo scorso 16 dicembre, avrebbero dovuto scadere il prossimo 10 gennaio, ma purtroppo non si è riusciti a ridurre sufficientemente i contagi.