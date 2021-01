Allarme a Londra per l'aumento dei contagi da Covid-19. Il sindaco ha dichiarato allerta ospedaliera.

I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare in diverse zone del mondo. In Giappone è stato proclamato uno stato di emergenza della durata di un mese, così come sta accadendo a Pechino. A Londra, invece, il sindaco ha proclamato un’allerta ospedaliera.

Allerta ospedaliera a Londra

Sadiq Khan, sindaco laburista di Londra, nella giornata di oggi, 8 Gennaio 2021, ha proclamato un’allerta ospedaliera nella capitale britannica. Questa decisione è dovuta all’aumento significativo di ricoveri legati alla diffusione della variante più contagiosa del Coronavirus. Questa nuova variante, come dichiarato dagli esperti, ha una trasmissione molto più rapida e aggressiva rispetto al Covid. Sadiq Khan ha spiegato che la diffusione del virus in questo momento appare fuori controllo nell’area metropolitana e ha definito la situazione a Londra come un “incidente grave”.

Da qui è nata la decisione di proclamare l’allerta ospedaliera.

L’eccesso di ricoveri per il Covid sta portando gli ospedali di Londra al collasso. La realtà ospedaliera della città rischia di dover affrontare un deficit compreso tra quasi 2000 e oltre 5400 posti letto nel giro di due settimane se l’afflusso non inizierà a calare in modo significativo anche grazie al terzo lockdown nazionale imposto dal governo di Boris Johnson.

La situazione sta diventando ogni giorno più allarmante e presto Londra sarà costretta a dover cercare spazio per i suoi pazienti negli ospedali di altre città inglesi che al momento risultano meno colpite dai contagi, ma questo potrebbe creare ulteriori problemi e disagi.