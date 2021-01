In seguito a tre casi di Lyssavirus che si sono verificati nel Queensland le autorità australiane hanno lanciato un appello alla popolazione.

Nel Queensland in Australia sono stati registrati nel giro di un mese tre casi di Lyssavirus, un insieme di virus tra cui è incluso quello della rabbia che intaccano specialmente gli animali feriti. Nello specifico questo virus è stato trasmesso a tre pipistrelli, l’ultimo caso in ordine di tempo sarebbe avvenuto nella Riserva di Anstead Bushland il 30 dicembre.

Proprio in virtù di quest’ultimo caso le autorità sanitarie australiane si sono rivolte alla popolazione invitandole a non toccare gli animali feriti.

Ad ogni modo stando a quanto riportato dal Queensland Health e citato da abc.net.eu, il Lyssavirus che avrebbe in passato fatto già tre vittime, può essere trasmesso attraverso morsi o ancora graffi. Le conseguenze come ha fatto sapere il Queensland Health potrebbero essere fatali portando a convulsioni, paralisi, delirio e nei casi estremi anche alla morte.

“È molto importante fornire cure urgenti se qualcuno ha avuto un graffio o un morso da un pipistrello per prevenire una malattia letale”, ha reso noto il portavoce del Queensland Health.

