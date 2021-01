La Cina supera di nuovo se stessa e costruisce in appena 5 giorni, un nuovo ospedale Covid. Sei in tutto le strutture ospedaliere previste

La Cina è riuscita per la seconda volta, a realizzare un ospedale Covid da 1500 stanze, in appena 5 giorni.

Covid, in Cina un ospedale costruito in 5 giorni

La Cina si conferma un grande paese, soprattutto nel periodo emergenziale che stiamo vivendo.

Ancora una volta infatti, è riuscita nell’impresa di costruire un ospedale Covid in appena 5 giorni. Cose dell’altro mondo per gli standard italiani. L’ospedale fa parte di un progetto di più ampio respiro, si tratta infatti del primo di una serie di 6 ospedali da realizzare nella città di Nangong, nella provincia di Hebei, a sud di Pechino, per un totale di 6500 stanze. Secondo indiscrezioni della stampa locale, tutti dovrebbero essere terminati entro la prossima settimana.

La costruzione ripercorre l’andamento che era stato seguito lo scorso anno, in occasione della prima ondata di Covid, quando venne costruito a tempi di record, 10 giorni in tutto, l‘ospedale di Wuhan. Ancora oggi, tutti noi abbiamo in mente le immagini delle centinaia di ruspe che lavoravano giorno e notte per spianare il terreno sul quale sarebbe poi sorto l’ospedale.

Possiamo dire che la storia si ripete: questa volta si è reso necessario in quanto anche la Cina è alle prese con la terza ondata di Covid. Solo nella giornata di ieri sono stati segnalati su scala nazionale 130 nuovi casi in 24 ore; mentre nelle città di Nangong e Shijiazhuang, i casi segnalati sono 645.

A questi, sempre nelle due città, si aggiungono i 32 casi della giornata di ieri, sabato 16 Gennaio 2021.