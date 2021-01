Francia, temuta nuova variante di Covid. Escluso che si tratti della variante inglese già conosciuta.

Si teme una nuova variante del Covid, questa volta proveniente dalla Francia. Al momento sembrerebbe escluso, infatti, variante inglese già conosciuta. “Abbiamo chiesto nuove analisi per verificare la presenza di nuove varianti non identificate”, dichiara la direttrice dell’ospedale di Compiègne, alle porte di Parigi.

Francia, si teme nuova variante Covid

Scoppiano in alcune zone della Francia nuovi focolai di Covid che alimentano l’ipotesi di una nuova variante non conosciuta del virus. Preoccupante è il focolaio formatosi nell’ospedale di Compiègne, a nord di Parigi, dove si contano ben 160 pazienti contagiati.

Dalle prime analisi, si esclude che si tratti della variante inglese ormai conosciuta. “Abbiamo chiesto nuove analisi per verificare la presenza di nuove varianti non identificate“, afferma la direttrice dell’ospedale, lasciando intendere che si ipotizza la presenza di una nuova versione di Covid.

Altri contagi simili sono stati rilevati in diversi ospedali del territorio francese, più precisamente nel Sud-Ovest, Centro ed Est, dove la media di contagi è molto più elevata rispetto a quella nazionale.

Ospedale di Compiègne

Il focolaio è scoppiato nell’ospedale di Compiègne: si contano, oltre a 160 pazienti contagiati, anche 75 membri del personale medico e paramedico, che sono risultati positivi al virus.

Qui Catherine Latger, direttrice dell’ospedale, in un intervento a radio “Europe 1”, ha annunciato che “la variante inglese non è stata individuata”. Per questo motivo sono state richieste “nuove analisi per verificare la presenza di nuove varianti non identificate”.