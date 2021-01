Il processo dell’impeachment prenderà il via il giorno 8 febbraio. Il Senato formalizzerà le sue accuse il 25 gennaio.

È ufficiale. Il processo di impeachment contro l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump prenderà il via il giorno 8 febbraio. La data scelta sarebbe stata fissata per un motivo preciso. I Repubblicani hanno infatti chiesto di ritardare l’avvio del processo per dare tempo agli avvocati di Donald Trump di preparare la difesa.

Ad ogni modo lunedì 25 gennaio alle ore 19 (ora americana), il Senato presenterà le sue accuse contro l’ex presidente degli USA in merito a quanto avvenuto lo scorso sei gennaio a Capitol Hill dopo che la Camera dei Deputati ne aveva approvato il processo il 13 gennaio.

Trump, impeachment fissato all’8 febbraio

Abbiamo una data per il processo di impeachment rivolto all’ex presidente degli USA Donald Trump.

L’impeachment avrà luogo il giorno 8 febbraio. Una data che sarebbe stata fissata per permettere agli avvocati di Donald Trump per prepararsi in vista del processo, così come richiesto dai Repubblicani. Per ciò che riguarda il partito democratico l’intenzione sarebbe quella di procedere quanto prima per poter concentrarsi sulla nuova presidenza Biden.

Nel frattempo il prossimo 25 gennaio il Senato presenterà le accuse contro l’ex Presidente degli Stati Uniti così come approvato dalla Camera dei deputati il 13 gennaio che ne aveva formalizzato le accuse per quanto accaduto a Capitol Hill lo scorso gennaio.

Sarà compito del Senato votare per la rimozione dell’ex presidente che dovrebbe avvenire qualora i due terzi del Senato approvino.