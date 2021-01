Una storia a lieto fine per il bambino di 10 anni positivo uscito dall’ospedale dopo essere stato in terapia intensiva. “Contagiati 883 bambini”.

Tutto si è concluso per il meglio per il bambino spagnolo di 10 anni che è uscito dall’ospedale dopo aver trascorso 11 giorni in terapia intensiva presso l’ospedale Mancha Centro de Alcázar de San Juan dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Ecco quindi che dopo essere stato ricoverato per un totale di 18 giorni il piccolo Mateo potrà ritornare gradualmente alla vita di sempre naturalmente con mamma e papà che hanno potuto finalmente riabbracciarlo.

Eppure il piccolo Mateo sarebbe, stando a quanto rivelato dalla dottoressa Ana Muñoz uno degli 883 soggetti under 14 ad essere risultato positivo al Coronavirus nella sola Alcazar dallo scorso marzo. Casi come quelli del piccolo “devono servire a ricordarci che la popolazione infantile e adolescenziale è suscettibile di infezioni e che, in alcuni casi, possono anche presentare complicazioni”, ha dichiarato la dottoressa ai media locali.

Bambino esce dalla terapia intensiva

La storia del piccolo Mateo, il bambino di 10 anni ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale Mancha Centro de Alcázar de San Juan in Spagna a causa del Coronavirus aveva fatto il giro del mondo grazie al racconto di un infermiere che ha pubblicato la storia del bambino su Instagram. Ora per Mateo che trascorso ben 18 giorni in ricoverato in ospedale di cui 11 giorni in terapia intensiva è arrivato il momento dei saluti con un addio molto commovente da parte del personale dell’ospedale.

Una storia a lieto fine per il piccolo che ha potuto finalmente fare ritorno a casa e riabbracciare i genitori, ma come ha ricordato il direttore generale dell’ospedale ai media locali anche la popolazione infantile può essere contagiata dal virus arrivando anche a casi di una certa gravità. Stando a quanto appreso dallo scorso marzo nella sola Alcazar sarebbero stati ben 883 i bambini con età inferiore ai 14 ad essere stati contagiati dal Coronavirus. Tra questi 16 avrebbero anche avuto la necessità di essere ricoverati, mentre 3 invece sarebbero stati ricoverati in terapia intensiva.