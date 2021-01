Il piccolo Jason di soli 9 anni è una tra le più giovani vittime ad essere morte per Covid. Non avrebbe avuto malattie pregresse.

La vita del piccolo Jason è stata spezzata troppo presto, portata via dai suoi affetti a soli a causa del coronavirus. Jason non avrebbe avuto malattie pregresse e fino a qualche giorno prima si sarebbe recato normalmente a scuola. A seguito del decesso del bambino, l’intera classe dovrà scontare la quarantena fino al prossimo 1 febbraio.

Stando a quanto appreso il bambino era stata ricoverato in terapia intensiva e respirava mediante un ventilatore polmonare. Molte sono state le espressioni di affetto verso il piccolo Jason a cominciare dallo zio che ha scritto su Facebook: “Non ci sono parole sufficienti per descrivere il dolore che la mia famiglia sta provando in questo momento”.

USA, Jason morto per Covid

Il bambino che stando a quanto appreso il piccolo aveva compiuto gli anni solo 2 settimane prima e respirava mediante ventilatore polmonare. Fino a pochi giorni prima di essere ricoverato Jason si era recato a scuola normalmente, poi il tampone che ne ha dato la positività.

Ad aggiungere dettagli sulle condizioni di salute del piccolo Jason un parente che su Gofundme ha dichiarato: “Quella notte aveva difficoltà a respirare. È stato trasportato in aereo a Fort Worth dove è stato posto su un ventilatore.

Il medico ha detto che i suoi polmoni erano pieni di liquido e che il suo cervello si era gonfiato per mancanza di ossigeno”. In seguito a questa notizia la classe è stata messa in quarantena fino al prossimo primo febbraio. Nel frattempo l’istituto è stato posto alle procedure di sanificazione. I compagni di classe del bambino stando a quanto appreso verranno seguiti da dei consulenti al fine di dare loro un sostegno nell’elaborazione del lutto.