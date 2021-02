Gli abitanti di Tolone hanno assistito ad una vera e propria scena dell’orrore. Un uomo ha gettato una testa mozzata dalla finestra.

Sembra una scena di un film dell’orrore e invece è accaduto in Francia nella città di Tolone dove gli abitanti hanno assistito ad una vicenda a dir poco raccapricciante. Una testa mozzata appartenente probabilmente ad un clochard stando a quanto riportano i media locali è stata gettata già da un palazzo situato tra Rue Lafayette e Cours Garibaldi.

Il tutto alla luce del giorno nel pomeriggio di lunedì primo febbraio intorno alle ore 14.30. Stando a quanto riportano i quotidiani locali l’uomo che avrebbe commesso un tale gesto non avrebbe opposto resistenza. Si ignora al momento quale possa essere il movente di una simile atrocità.

🔴URGENT : Une tête tranchée retrouvée dans un carton à #Toulon. Selon les premiers éléments confirmés par la Direction centrale de la Sécurité publique (DDSP) une tête humaine décapitée aurait été jetée par une fenêtre.https://t.co/eAQTNQIeGy pic.twitter.com/3iHpDJjtbg — jyves94 (@jyves94) February 1, 2021

Tolone, testa mozzata gettata dalla finestra

Attimi di tensione e spavento a Tolone nel Sud della Francia dove gli abitanti della città sono stati attirati da una scena a dir poco raccapricciante. Un uomo ha infatti gettato una testa mozzata giù dalla sua abitazione. Stando a quanto riportano i media locali non si conoscono le motivazione che possano ad un simile gesto né tanto meno sarebbe nota la dinamica della vicenda.

Non si conoscerebbe nemmeno l’identità della vittima anche stando a quanto riportato da BFM TV, le Forze dell’Ordine locali sarebbero già intervenute la sera precedente nella stessa palazzina in seguito ad una rissa. Ad ogni modo secondo prime ricostruzioni la vittima sarebbe un clochard che l’autore del reato avrebbe ospitato nella sua abitazione per alcuni giorni prima che la lite degenerasse.

Sarebbe quindi esclusa la pista terroristica, anche se i media locali su questo punto sarebbero molto dichiarando che: “nulla indica si possa trattare di un fatto di natura terroristica, si tratta di una pista che può già essere esclusa”.