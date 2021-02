Usa, San Valentino: scarafaggi con il nome degli ex in vendita allo zoo

Uno zoo ha messo in vendita scarafaggi e topi da ribattezzare con il nome di un ex che verranno dati in pasto ad altri animali a San Valentino.

Il giorno di San Valentino si avvicina e, nonostante tutte le coppie di innamorati che aspettano questa festa per celebrare il loro amore, sono anche tante le persone che hanno sofferto e soffrono per una storia ormai conclusa e non ancora dimenticata.

Proprio a questa particolare categoria di amanti disillusi si rivolge l’iniziativa promossa da uno zoo americano soprannominata “Piangi il tuo ex scarafaggio”.

San Valentino, zoo vende scarafaggi col nome degli ex

Con la campagna “Piangi il tuo ex scarafaggio”, lo zoo di San Antonio, in California, ha deciso di offrire a tutti i cuori infranti l’occasione di vivere la giornata di San Valentino in modo alternativo.

Tramite il sito ufficiale dello zoo, infatti, è possibile acquistare alla modica cifra di 5 dollari uno scarafaggio che verrà battezzato con il nome dell’ex-partner indicato dall’utente in fase di compilazione dell’ordine. Una volta approvato il pagamento, lo scarafaggio verrà dato in pasto a uccelli, piccoli mammiferi o rettili che si cibano di questi insetti, proprio in occasione della festa degli innamorati.

Lo zoo di San Antonio, poi, offre anche la possibilità di acquistare un topolino congelato, piuttosto che uno scarafaggio, pagando un supplemento.

Qualora si optasse per una simile soluzione, i topolini verrebbero mangiati da rettili come i Komodo.

Coloro che, invece, hanno sposato uno stile di vita vegano possono aderire alla variante “fieno” della campagna, comprando online carote, lattughe o cavoli.

In ogni caso, il giorno di San Valentino, tutti gli utenti che hanno partecipato all’iniziativa riceveranno un video in cui l’ex, animale o vegetale, viene consegnato dai guardiani dello zoo agli altri animali della struttura, pronti a divorarlo senza alcuna pietà.