Ha abusato della ragazzina per un anno e mezzo e la minacciava affinché non raccontasse nulla alla madre.

Spagna, uomo stupra e mette incinta la figlia minorenne. Il tribunale di Murcia lo condanna a 15 anni di reclusione e al pagamento di un risarcimento molto salato.

Stupra e mette incinta figlia minorenne

È accaduto in Spagna, nella città di Murcia: un padre ha abusato della figlia minorenne ripetutamente per un arco di tempo pari a un anno e mezzo.

La minore è rimasta incinta e l’uomo è stato ora condannato dal tribunale spagnolo a 15 anni di carcere.

Gli stupri sono avvenuti tra l’agosto del 2016 e il gennaio del 2018. L’uomo approfittava dell’assenza in casa della moglie e madre della bambina per abusare della figlia. Con minacce e violenza aveva obbligato la piccola a non denunciare e a mantenere il silenzio, altrimenti avrebbe lasciato sola la madre.

In tribunale ha testimoniato contro l’uomo anche la moglie e madre della vittima. La donna ha raccontato che una volta venuti a conoscenza della gravidanza da parte della figlia, l’uomo non era apparso né sorpreso, né desideroso di capire chi fosse il padre del bambino in grembo.

A questo punto la figlia ha scelto di raccontare tutto alla madre della drammatica situazione che da un anno e mezzo viveva in casa.

La donna credeva che a mettere incinta la figlia fosse stato un coetaneo, ma poco dopo ha conosciuto la tragica realtà. La ragazza si è poi sottoposta a intervento per interrompere la gravidanza.

Il tribunale di Murcia ha accertato che l’uomo ha abusato della figlia “in modo persistente e reiterato“. Adesso, a distanza di quattro anni, si è giunti alla sentenza definitiva nei confronti dello stupratore. L’uomo è stato condannato a 15 anni di galera e ad altri cinque anni di libertà vigilata. Per i successivi 15 anni, inoltre, avrà il divieto assoluto di avvicinarsi alla famiglia e, in più, il pagamento di un risarcimento di 60 mila euro.