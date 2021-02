Fukushima torna a tremare dopo il terribile tsunami che ha colpito l’area nel 2011. Quattro feriti e case senza elettricità.

L’area di Fukushima in Giappone non conosce pace. Dopo il terribile tsunami che ha colpito la zona ormai 10 anni fa, nel 2011 causando un incidente nucleare senza precedenti, un terremoto di magnitudo 7.1 ha causato ingenti danni nell’area lasciando intere abitazioni senza elettricità.

Stando a quanto appreso, le vittime accertate sarebbero 4, ma non si sarebbero verificati decessi. La società Tokyo Electric Power avrebbe reso inoltre noto che non sarebbero stati rilevati danni o anomalie nell’impianto nucleare di Fukushima. Ad ogni modo non sarebbe ancora chiaro l’esatto ammontare dei danni che ha causato il sisma. Per questo motivo, il capo del governo giapponese ha dato l’incarico alle forze dell’ordine locali al fine di fare gli approfondimenti del caso.

Scossa di terremoto a Fukushima

